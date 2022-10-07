Долина обиделась на критику подписчиков и обозвала их убогими

Народная артистка России Лариса Долина 6 октября обиделась на критику подписчиков и обозвала их убогими.

«До чего же жалко тех, кто постоянно пишет гадости и оскорбления...Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне, правда, вас очень даль, вы все живете в ненависти ко всему и ко всем, души ваши очерствели», — написала она на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Долина отметила, что обидчики дают ей никчемные и глупые советы и подчеркнула, что среди ее подписчиков есть место только умным, адекватным и доброжелательным людям.

4 октября народная артистка СССР, певица Алла Пугачева после отъезда из России тоже обратилась к людям, которые ее критикуют.

Она назвала счастьем, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Пугачева также подчеркнула, что эти люди «были холопами, стали рабами».