Телеканал «МИР» представил яркие видеоролики в честь своего дня рождения

Телерадиокомпания «Мир» к своему 30-летию выпустила праздничную серию имиджевых видеороликов.

В каждом ролике отражена важная часть «МИРа»: этапы создания, многонациональная команда, лучшие программы и зрители.

Общий промо-ролик вместе создавали все филиалы телерадиокомпании. Здесь — вся география «МИРа» и самые яркие моменты праздничного года. С ведущими и корреспондентами «МИР» прыгнул с парашютом, поднялся на воздушном шаре, участвовал в автопробегах, регате, марафонах и национальных праздниках. «И это только начало грандиозного праздника», — обещают ведущие «МИРа».

Тему единства и ярких моментов продолжили в ролике о фотоконкурсе «МИР выглядит ярко», совместно с «Комсомольской правдой». Здесь зрителям предложили поделиться лучшими фото любимых мест Содружества и Грузии.

За праздничное настроение 9 октября отвечают викторины телеканала. Сергей Белоголовцев в ролике «Игры в кино» приглашает отметить день рождения вместе с любимыми фильмами и ведущими канала, а Мария Киселева проверяет знания участников «Слабого звена» о «МИРе».

Для тех, кто хочет ответить на все вопросы верно — история «Мира» в автопробеге с ведущими канала. В ролике брендированный автомобиль «Победа» проезжает по знаковым местам телерадиокомпании. Для съемок машины в движении специально привезли операторскую платформу.

Все ролики объединены новым дизайном с синими и зелеными сотами. Праздничному оформлению отвели отдельный ролик. Здесь кроме сот, представлен второй символ 30-летия — небесная капля, в которой отражается весь мир, — аллегория прочного сообщества, содружества информационных ресурсов и содружества стран.

Все ролики можно найти на YouTube-канале MIR24TV.