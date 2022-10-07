Эксперт оценил введенный ЕС запрет на обслуживание криптоактивов россиян

Новые криптовалютные санкции будут работать, как и предыдущий запрет на операции со счетами с остатком выше €10 тыс., рассказал «Известиям» 7 октября основатель компании Rusyaev Solutions Илья Русяев.

«По ним тогда осталась возможность вывода средств, но не других операций. Такая же ситуация будет и в этот раз, только со всеми счетами на биржах, зарегистрированных в Евросоюзе (ЕС)», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что на законодательном уровне запрет в первую очередь коснется бирж типа Coinbase, Kraken, Locakbitcoins, FTX, так как они были уже заблокированы в первую волну рестрикций.

«Технологически для «холодных» кошельков этот запрет реализовать не получится», — сказал он.

Русяев отметил, что россиянам в первую очередь следует вывести средства с бирж на отдельные не биржевые кошельки. По его словам, даже в случае, если по закону будет запрещено держать криптоактивы на территории стран Евросоюза, физически владеть криптовалютой всё еще будет можно.

Кроме того, останутся лазейки для того, чтобы обменять криптоактивы даже после полной блокировки бирж граждан России, однако продать и купить крипту будет сложнее, добавил он.

«Биржа — не равно крипта. То есть, если у вас на кошельке MetaMask лежит Х монет эфира, их вам не заблокируют. Биржи могут заблокировать ваш аккаунт для обмена. Но «холодные» кошельки в любом случае останутся только вашими, их забрать просто так никто не сможет», — уточнил эксперт.

При этом он подчеркнул, что DEX-платформы вне санкций, пользователи из РФ уже сейчас используют их в основном для хранения.

«Нам дали время подготовиться, поэтому думаю запрет не будет чувствительным», — заключил Русяев.

Накануне Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций. Введен запрет на обслуживание криптоактивов граждан РФ. Сотрудник одной из криптовалютных компаний рассказал «Известиям», что запрет европейским криптовалютным сервисам вести дела с россиянами способны соблюсти только те организации, которые проводят идентификацию клиента, в частности, это централизованные криптобиржи.

Страны Запада продолжают вводить рестрикции в отношении РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения обстановки в регионе в связи с обстрелами со стороны украинских военных.

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