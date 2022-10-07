Еще один сосудистый центр откроют в Ростовской области
В Ростовской области появится еще один региональный сосудистый центр. Его создадут на базе центральной больницы Белокалитвинского района, сообщает правительство области.
Центр будет включать неврологическое и кардиологическое отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии на 70 коек. Уже закуплено необходимое оборудование и мебель, пишет RostovGazeta.
Стоимость капитального ремонта помещений, в которых разместится сосудистый центр, оценивается почти в 30,5 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.
Сосудистый центр в Белокалитвинском районе станет восьмым по счету подобным учреждением в Ростовской области. Открыть его планируется в январе 2023 года.