Путин поддержал предложение Токаева о создании при СНГ международной организации по продвижению русского языка

Путин поддержал предложение Токаева о создании при СНГ международной организации по продвижению русского языка

2022-10-07 15:26:53

2022-10-07 15:26:53

2022-10-07 15:26:53

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru