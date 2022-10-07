ПДК вредных веществ в Тюмени оказалась превышена в 2,5 раза

В Тюмени предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышает норму в 2,5 раза. Индекс качества воздуха — 51 при норме в 50. Это данные сервиса IQAirMap. Результатов исследования проб воздуха от регионального Роспотребнадзора пока не было, отмечает портал «Наш город».

По мнению специалистов, причиной роста концентрация PM2.5 могли стать лесные пожары. В региональном департаменте лесного комплекса сообщили, что сейчас на территории области действуют три лесных пожара: в Армизонском, Вагайском и Нижнетавдинском районах. Два из них удалось локализовать. В целом за минувшие сутки зафиксировали два новых лесных пожара, одно возгорание ликвидировали.

Агентство уточняет, что накануне концентрация вредных веществ в воздухе в Тюмени была превышена в 1,5 раза. Двумя днями ранее этот показатель был в норме, однако жители жаловались на запах гари. В региональном департаменте лесного комплекса сказали, что запах дыма в город принес ветер из районов, где горят леса, а также из Свердловской области, где горят торфяники.