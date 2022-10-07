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Юрист разъяснила упрощенный порядок оформления гражданства России

Юрист Спиридонова разъяснила упрощенный порядок получения гражданства РФ приезжими из Украины, ЛНР и ДНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова 7 октября разъяснила «Известиям» порядок упрощенного получения гражданства РФ для граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Прямая трансляция заседания Госдумы сегодня, 3 октября 2022 года, где рассматривают конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

По ее словам, соответствующее право предоставлено «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина». Нормы упрощенного получения гражданства прописаны в указах президента России от 24 апреля 2019 г. N 183 и от 29 апреля 2019 г. N 187.

В соответствии с документами, такое право имеют граждане Украины, ДНР и ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на указанных территориях, в том числе те, кто ранее имел гражданство РФ и оформил выход из него.

«Указанные граждане вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство без соблюдения условий по сроку непрерывного проживания, в отсутствии законного источника средств к существованию и без подтверждения уровня знаний русского языка», — уточнила Спиридонова.

Как отметила юрист, в случае отсутствия регистрации по месту жительства или месту пребывания, заявления о приеме в гражданство РФ подаются в территориальный орган МВД по месту фактического проживания.

«Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, и принятия по ним решений территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации не должен превышать три месяца, указанный срок может быть продлен, но не более чем на три месяца», — добавила специалист.

Накануне «Известия» рассказали о том, какие документы необходимы для подачи заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

3 октября Госдума приняла проекты федеральных конституционных законов о вхождении в состав новых регионов. Как ранее уточнили парламентарии, жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия новых регионов в состав Российской Федерации признаются гражданами России. Вместе с тем для получения российского паспорта следует подать заявление и принести присягу гражданина РФ.

При этом, в МИД РФ пояснили, что выходцы из новых регионов России, находящиеся за рубежом, в течение месяца должны определиться, хотят ли они поменять гражданство.

Для жителей освобожденных территорий предусмотрены гарантии по осуществлению трудовой деятельности. Действительными останутся их документы об образовании, свидетельства о регистрации браков, стаж трудовой деятельности, а также будет обеспечено право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.

С 23 по 27 сентября в четырех регионах прошли референдумы по вхождению в состав РФ. Согласно результатам голосования, большинство жителей освобожденных территорий сделали свой выбор в пользу России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Это решение было принято из-за обострения ситуации в Донбассе в связи с обстрелами украинских войск. Киев ведет военные действия против жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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