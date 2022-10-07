Несущие конструкции установили в Пскове на Троицком мосту

Рабочие установили несущие конструкции на Троицком мосту. Движение всех видов транспорта и пешеходов планируют открыть на переправе до конца 2022 года.

На данный момент главные балки пролетного строения установлены с двух сторон моста. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

6 октября сообщалось о начале второго этапа монтажа балок. Подрядчик также делает подпорные стенки, дорожную одежду на подходах к мосту, оборудует водоотвод и коммуникации. На объекте задействованы порядка 80 человек.

Троицкий мост, который был построен в 1954 году, закрыли на реконструкцию 1 марта. Специалисты обнаружили силовые трещины в балках. К концу июля готовность конструкций оценивали в 45%. Ожидается, что проход и проезд по мосту откроют в 2022 году. Однако полная реконструкция завершится лишь в 2023 году.