Президент России Владимир Путин назвал события, разворачивающиеся вокруг Украины, трагическими и отметил, что конфликты происходят и между другими странами СНГ и призвал разработать меры по их разрешению. Об этом он заявил 7 октября в ходе неформального саммита глав стран Содружества.

«В нашем кругу затронем вопросы безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят, действительно, трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. Это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению», — отметил он.

Путин также добавил, что не меньшую роль будет играть обмен мнениями увеличение взаимного сотрудничества в сфере борьбы с террористическими и экстремистскими угрозами, а также преступностью, коррупцией и торговлей наркотическими веществами.

Глава российского государства также отметил, что страны СНГ сообща стремятся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

29 сентября Путин отметил то, что геополитические противники стран СНГ готовы поставить под удар любое из этих государств и развязать кровавую бойню. Он также добавил, что спецслужбы стран содружества должны действовать слаженно и поддерживать друг друга, чтобы справиться с существующими и потенциальными угрозами. Он подчеркнул, что стоит развивать взаимодействие в разных сферах: от обмена информацией до подготовки кадров.

Глава государства призвал анализировать риски безопасности стран СНГ и указал, что ситуация на границах требует внимания.

Путин также добавил, что товарооборот стран СНГ растет, несмотря на давление со стороны США и их сателлитов.