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Россиян предупредили о опасности отказа от шапки в холод

Врач Демьяновская рассказала о последствиях отказа от шапки осенью
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Отказ от ношения шапки в холодную погоду может привести к невропатии большого затылочного нерва и хроническим головным болям. Об этом врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала в пятницу, 7 октября.

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Последствия могут быть разные — от мелких неприятностей до летального исхода

Медик уточнила, что невропатия большого затылочного нерва возникает из-за переохлаждения и перенапряжения мышц. Это заболевание проявляется стреляющей болью в затылке, которая может отдавать в уши, виски и макушку, передает RT.

«Для диагностики болезни требуется исключение других причин боли, необходима такая инструментальная диагностика, как МРТ, КТ и рентгенография», — отметила врач в разговоре с URA.RU.

Также результатом отказа от шапки в холодную погоду могут стать хронические головные боли, появляющиеся из-за того, что при переохлаждении мышцы лба, головы и шеи постоянно находятся в напряжении.

Демьяновская добавила, что из-за переохлаждения головы снижается иммунная защита организма, поэтому организм становится более восприимчивым к вирусам и инфекциям, сообщает телеканал «360».

Накануне цефалголог, доктор медицинских наук Юлия Азимова рассказала, чем отличается головная боль от мигрени, пишет «Москва 24».

Специалист отметила, что все головные боли делятся на первичные и вторичные. Первичные — это заболевания, к ним относятся мигрени, головная боль напряжения, обычная головная боль. Вторичные же возникают от каких-то причин: инсульты, травмы, опухоли, инфекции и так далее.

29 сентября доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович назвал три секрета долголетия, зародившиеся еще во времена СССР.

По словам специалиста, первой полезной привычкой является обливание холодной водой. Процедура хорошо тренирует сосуды, усиливая их дренажную функцию. Холодная вода лечит головные боли, спину, суставы и даже депрессию.

Еще одна полезная привычка — это раннее пробуждение и ранний отход ко сну. Лыжная ходьба была третьим секретом долголетия в СССР.

Ранее, 26 июня, врач-невролог Павел Хорошев заявил, что страдающим мигренью людям необходимо ограничить употребление ряда продуктов питания, в том числе жирное мясо и вино, а также кофе и чай, передает НСН.

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