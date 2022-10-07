Судья штата Делавэр приостановил судебный процесс Twitter против Маска

Судья американского штата Делавэр приостановил рассмотрение иска компании Twitter против предпринимателя Илона Маска до 28 октября. Об этом 6 октября сообщила газета The Guardian.

По данным издания, Маск попросил суд Делавэра отложить разбирательство с Twitter по его сделке на $44 млрд по покупке платформы.

«Однако адвокаты Маска сообщили, что последняя попытка генерального директора Tesla на этой неделе приобрести Twitter — и предотвратить судебные разбирательства — потерпела неудачу», — пишет The Guardian.

В публикации также отмечается, что бизнесмен, проведя месяцы в судебных тяжбах, чтобы расторгнуть контракт о покупке соцсети, подписанный в апреле, в начале этой недели изменил курс и предложил закрыть сделку по первоначальной цене в $54,2 за акцию.

Ранее, 4 октября, агентство Bloomberg сообщало, что на этом фоне акции Twitter подскакивали на 18%.

Совладелец компаний Tesla и SpaceXВ заявил о покупке социальной сети конце апреля. Но позже он рассказал, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети.

Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

Судебное разбирательство должно определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации о доле фальшивых аккаунтов.

12 июля представители Twitter обратились в суд, пытаясь заставить Маска выполнить свои обязательства. А 29 июля предприниматель подал в суд штата Делавэр встречный иск к компании.