В ГД усомнились в возможности налаживания отношений РФ и Японии после новых санкций

Япония снова и снова подтверждает принадлежность к ряду недружественных стран России. Об этом 7 октября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя новые японские санкции против РФ.

«Япония, следующая проложенному США антироссийскому курсу, в числе стран «Большой семерки» послушно и рьяно бросилась выполнять инструкции, данные Вашингтоном. Вводя новые и новые санкции, Япония снова и снова подтверждает принадлежность к ряду недружественных стран», — сказал он.

Белик отметил, что Токио не отказывается от санкций в адрес РФ и продолжает помогать Киеву, но при этом озвучивает заявления о необходимости заключения мирного договора с Москвой, «что в нынешних условиях является абсурдным».

«Японские политики напрасно надеются на то, что можно следовать антироссийскому курсу и при этом рассчитывать на какие-то переговоры. Официальный Токио далеко не самостоятелен в своих решениях, так что ожидать конструктива от него не приходится», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что Япония уже «немало поработала» над тем, чтобы испортить двусторонние отношения с Россией, и продолжает это делать с «завидным постоянством, вредя, прежде всего, собственной экономике».

Ранее в этот день стало известно, что Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из РФ. В список внесены 58 лиц и девять организаций из России, а также 23 человека, имеющих отношение к новым субъектам РФ. В отношении них будут применяться ограничительные меры, такие как заморозка активов.

Отмечалось, что это решение обусловлено присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

При этом 3 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что японское правительство не намерено отступать от мирного курса своей политики в отношении РФ для того, чтобы решить с ней в будущем территориальный вопрос и подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он подчеркнул, что государство приняло позицию недружественной страны.