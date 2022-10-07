В Узбекистане решили приватизировать завод по выпуску Chevrolet

Власти Узбекистана решили частично приватизировать завод UzAuto Motors по выпуску Chevrolet. Национальный автопроизводитель Узбекистана начал проведение процедуры первичного размещения своих акций на ташкентском фондовом рынке (IPO). Об этом 7 октября сообщил портал Drom.

В рамках первого этапа частным лицам продадут 5% акций узбекского автопроизводителя. Это первый в Узбекистане случай размещения IPO крупной государственной компании. Ресурс отметил, что до сих пор компания на 100% принадлежала государству.

Летом 2022 года UzAuto начал товарное производство новых кроссоверов Chevrolet Tracker, а в начале 2023 года в продажу на внутренний рынок Узбекистана поступит седан Chevrolet Onix. Модель Tracker производится по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Также будут выпускать и Onix.

По итогам 2021 года предприятие UzAuto выпустил в общей сложности 235 тыс. автомобилей и получило чистую прибыль до $166 млн долларов. До конца текущего года планируется нарастить объем производства до 340 тыс. машин в год.

22 августа В Узбекистане на заводе UzAuto Motors было принято решение о прекращении выпуска машин Chevrolet Spark и Chevrolet Nexia R3. Последние автомобили будут собраны в конце 2022 года. Решение снять с производства объясняется тем, что UzAuto Motors высвобождает мощности под массовый выпуск новых моделей кроссовера Chevrolet Tracker и седана Chevrolet Onix.