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В Узбекистане решили приватизировать завод по выпуску Chevrolet

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Фото: commons.wikimedia.org
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Власти Узбекистана решили частично приватизировать завод UzAuto Motors по выпуску Chevrolet. Национальный автопроизводитель Узбекистана начал проведение процедуры первичного размещения своих акций на ташкентском фондовом рынке (IPO). Об этом 7 октября сообщил портал Drom.

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В рамках первого этапа частным лицам продадут 5% акций узбекского автопроизводителя. Это первый в Узбекистане случай размещения IPO крупной государственной компании. Ресурс отметил, что до сих пор компания на 100% принадлежала государству.

Летом 2022 года UzAuto начал товарное производство новых кроссоверов Chevrolet Tracker, а в начале 2023 года в продажу на внутренний рынок Узбекистана поступит седан Chevrolet Onix. Модель Tracker производится по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Также будут выпускать и Onix.

По итогам 2021 года предприятие UzAuto выпустил в общей сложности 235 тыс. автомобилей и получило чистую прибыль до $166 млн долларов. До конца текущего года планируется нарастить объем производства до 340 тыс. машин в год.

22 августа В Узбекистане на заводе UzAuto Motors было принято решение о прекращении выпуска машин Chevrolet Spark и Chevrolet Nexia R3. Последние автомобили будут собраны в конце 2022 года. Решение снять с производства объясняется тем, что UzAuto Motors высвобождает мощности под массовый выпуск новых моделей кроссовера Chevrolet Tracker и седана Chevrolet Onix.

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