Теплоснабжение отключат в части домов Иркутска

В Иркутске 10 октября в некоторых домах Свердловского и Правобережного округов Иркутска. Это связано с проведением ремонта на тепловой сети. Работы проведут для того, чтобы не допустить аварийную ситуацию, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «СВЕТ 38» в одной из соцсетей.

Так, в Свердловском округе пройдет ремонт тепловой сети в микрорайоне Университетский. Теплоснабжение отключат в связи с подключением нового потребителя микрорайона.

А в Правобережном округе отремонтируют тепловую сеть на улице Горького, а также ремонт тепломеханического оборудования на котельной.

В понедельник синоптики обещают в Иркутске солнечную погоду и температуру днем до +14 градусов.