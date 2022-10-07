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Боррель связал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти с Россией

Боррель: ОПЕК+ снизил добычу из-за потолка цен на российскую нефть
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель связал решение ОПЕК+ снизить добычу нефти с намерением Запада установить потолок цен на топливо из России. Об этом он заявил 6 октября перед началом неформального европейского саммита в Праге.

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«Решение ОПЕК+ снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть», — указал Боррель

Он отметил, что сегодня энергетика стала главным геостратегическим вопросом, связанным с балансом сил в мире. Боррель также уточнил, что этот вопрос будет рассматриваться в ходе саммита.

Как ранее заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, потолок цен на энергоресурсы станет главной темой обсуждения глав государств и правительств Евросоюза на саммите в Праге 7 октября. По ее словам, участникам встречи необходимо будет уточнить, как и где вводить ограничения. Планируется рассмотреть несколько возможных форматов лимита.

6 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября этого года. Эта мера направлена на сдерживание падения цен на нефть, вызванного ослаблением мировой экономики.

При этом как рассказала «Известиям» в тот же день аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова, решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не приведет к дальнейшему сокращению добычи российскими нефтяными компаниями, но позитивно отразится на стоимости нефти марок Brent и Urals.

Эксперт добавила, что в текущих условиях более высокие цены реализации нефти можно считать позитивным фактором для всего российского нефтяного сектора.

Однако это решение вызвало обеспокоенность в США, где его назвали «пророссийским». Белый дом сообщил, что американского президента Джо Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Кроме того, в Вашингтоне уже приготовили ответную меру — поставить на рынок дополнительные объемы из своих стратегических запасов.

По мнению аналитиков, в ближайшее время цены на нефть скорректируются и закрепятся в диапазоне $90-105 за баррель. Сейчас цена нефти марки Brent поднялась до $95 впервые с 14 сентября.

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