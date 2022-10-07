Больничный комплекс на 20% построили в подмосковном Хотьково

Строительство больнично-поликлинического комплекса на 20% выполнили в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа (Московская область). Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство строительного комплекса региона.

Учреждение рассчитано на 450 посещений в смену. Оно будет включать диагностический корпус, отделение дневного пребывания, а также стационар на 60 мест с офтальмологическим, терапевтическим и реабилитационным отделениями. Также откроются дополнительные кабинеты узких специалистов, отделение восстановительной медицины и водолечебница. Получать качественную помощь смогут 28 тыс. жителей Подмосковья.

В работах задействованы свыше 120 человек и десять единиц техники. На территории ведется бетонирование вертикальных конструкций здания, а также монтаж инженерных сетей. Работы проходят в соответствии с графиком.

Ожидается, что больничный комплекс введут в эксплуатацию в 2024 году.