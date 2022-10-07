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Путин наградил главу Минсельхоза Херсонской области Ковалева орденом Мужества посмертно

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Фото: Telegram
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Министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области Алексей Ковалев награжден орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 7 октября.

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«За самоотверженность, мужество и отвагу», — сказано в документе главы государства.

Кроме того, тем же указом Путин наградил орденом Мужества депутата Госдумы Виктора Водолацкого за «мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач».

Глава минсельхоза Херсонской области, экс-депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Ковалев, который занял сторону Российской Федерации в конфликте с Украиной, был убит в августе в результате покушения.

Ранее, 20 мая, президент России также присвоил орден Мужества посмертно командиру противотанкового специального подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) «Спарта» Арсену Павлову (позывной «Моторола») орден Мужества посмертно.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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