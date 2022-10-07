Часть территории Рязани отдадут Рыбновскому району для создания парка

В Рязани состоялись публичные слушания по вопросу приведения в действие изменений границ города. Часть территорий передадут Рыбновскому району для создания авиационного парка «Патриот».

Речь идет об участках площадью свыше 31,5 га. Они находятся на границе Рязани и Ходынина, уточняет 62INFO.ru.

На территориях оборудуют детскую зону и спортивную площадку, также может появиться вертолетная площадка. Кроме того, в парке установят военную технику.

Инвестиционное соглашение с ФПК «Инвест» правительство Рязанской области заключило в 2018 году. Реализация проекта начнется после окончания вопроса с земельными участками. Ранее сообщалось, что военная техника, которая будет размещена в парке, не сможет быть выставлена в границах города.