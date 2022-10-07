Юрист рассказал о возможности получить компенсацию за утечку личных данных

За утечку или разглашение персональных данных можно получить компенсацию. Об этом руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты (ОП) России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал в пятницу, 7 октября.

«Персональными данными практически о каждом человеке в современном мире обладают десятки, если не сотни различных компаний и организаций», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, чем более развитым в цифровом плане становится общество, тем чаще случаются разнообразные утечки, «сливы» и преступления, связанные с личными данными, и от этого никто не застрахован.

При этом профессор сообщил, что в случае утечки личных данных у человека есть право обратиться за компенсацией к оператору персональных данных, допустившего разглашение информации. Речь идет о возмещении убытков или компенсации морального вреда в судебном порядке. Виноградов уточнил, что иски можно подавать сразу с двумя претензиями.

«В случае с возмещением убытков пострадавшему необходимо доказать причинно-следственную связь между фактом разглашения персональных данных и возникновением этих самых убытков, например, украденных с банковской карты средств. Как показывает судебная практика, именно эти факты оспаривают операторы данных, ссылаясь на то, что получить часть информации злоумышленники могли из другого источника», — сказал юрист.

При обращении с иском о возмещении морального вреда также необходимо будет доказать, что были причинены серьезные эмоциональные или физические проблемы.

«Повышенное давление, необходимость приобретения успокоительных препаратов, вызов врача на дом могут послужить доказательствами. Конечно, такие случаи нужно фиксировать и собирать подтверждающие документы, обеспечить явку свидетелей и так далее», — предупредил специалист.

При этом он отметил, что в российской судебной практике не существует критериев определения размера назначаемой компенсации морального вреда, и он определяется в каждой конкретной ситуации.

При этом есть еще один вариант, если человек не хочет ввязываться в судебные тяжбы, но желает добиться справедливости. В этом случае можно подать жалобу за разглашение персональных данных в Роскомнадзор.

«Это удобно сделать через электронную форму. Если вина оператора персональных данных будет доказана, то он заплатит штраф — правда, не вам, а в счет государства», — заключил Виноградов.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ ко всему содержимому в телефоне из-за уязвимости мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, для этого злоумышленнику будет достаточно отправить вредоносное видео или начать видеозвонок в WhatsApp, передает НСН. Дуров призвал пользователей «держаться подальше» от этого приложения, подчеркнув, что оно уже 13 лет является инструментом слежки.

Ранее, 2 октября, розничная сеть DNS, реализующая бытовую технику и электронику, сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников, передает RT.

Инцидент произошел в результате кибератаки, поступившей с зарубежных серверов.

По данным Telegram-каналов, в сеть утекли имена и фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов и имена пользователя на сайте. Кроме того, в базе данных есть также информация незарегистрированных пользователей, приобретавших технику. В файле содержатся данные от 19 сентября 2022 года.

В начале сентября южнокорейская компания Samsung сообщила об утечке данных тысяч пользователей из США. Виной тому стала хакерская атака.