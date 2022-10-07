Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае

Синоптики назвали сроки прихода циклона на территорию Приморского края. Стихия обрушится на регион 10–11 октября. Объявлено штормовое предупреждение.

В управлении МЧС по Приморью рассказали, что днем 10 октября и в ночь на 11 октября в регионе выпадет от 15 до 40 мм осадков, а местами — 50 мм и более. Об этом сообщает Vostokmedia.

При этом порывы ветра усилятся до 28 м/с, а уровень воды в реках может подняться на 0,3–1,2 м, сообщает Vostokmedia.

В связи со штормовым предупреждением спасательное ведомство рекомендует жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на этот период, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и выходов на туристические маршруты. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на морскую акваторию, пишет ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось, что активный циклогенез будет наблюдаться над Желтым морем, а затем над Японским морем. Один из циклонов может пройти практически над Владивостоком. Резкое ухудшение погодных условий особенно вероятно на юге Приморья.