Село Великая Александровка в северной части Херсонской области, где украинские военные расстреляли 16 мирных жителей, находится под контролем наемников. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Село находится, я бы не хотел говорить, что под контролем ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.), под контролем наемников практически всего НАТО, которое сейчас пришло на территорию Украины, не скрывая своих задач по убийству мирного населения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Стремоусов отметил, что на территории Херсонской области присутствуют переодетые натовские войска, а также оружие НАТО.

О том, что украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Великой Александровке, Стремоусов сообщил ранее в этот день. Также глава ВГА подчеркнул, что «укронацисты воспринимают жителей Херсонской области как биомусор, который надо уничтожать без разбора».

В тот же день ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела ракеты попали в гражданский автобус, пять человек погибли, еще пятеро пострадали. Раненые находятся в состоянии средней степени тяжести.

Обстрелы объектов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках усилились на фоне проведения референдумов о вхождении этих территорий в состав России.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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