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Лидеры Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР поздравили Путина с днем рождения

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 октября, провел ряд телефонных разговоров со своими зарубежными коллегами. Главы государств поздравляют российского лидера с 70-летием.

Презент президенту: что дарили Владимиру Путину
Накануне юбилея главы РФ «Известия» вспомнили, как его поздравляли с днем рождения коллеги и не только

Как уточнили в пресс-службе Кремля, президента поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза.

Отмечается, что в ходе разговоров «затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы».

Кроме того, Путин получает многочисленные поздравительные послания и телеграммы от правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов.

Ранее в этот день сообщалось, что с юбилеем российского лидера поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Никарагуа Даниэль Ортега.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал о планах президента РФ в свой день рождения встретиться с лидерами стран СНГ. При этом он не раскрыл семейных планов Путина.

«Известия» вспомнили, какие подарки преподносили нынешнему юбиляру на его прошлые дни рождения.

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