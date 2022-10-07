Три человека пострадали в ДТП а центре Тамбова

Два легковых автомобиля столкнулись в центре Тамбова. Травмы получили три человека, в том числе ребенок.

ДТП произошло вечером 6 октября на улице Интернациональной. 53-летний водитель «Нивы» во время поворота не предоставил преимущество встречному автомобилю Lada Vesta. Травмы получили 32-летний водитель второй машины, а также его пассажиры — шестилетний ребенок и 27-летняя женщина. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Пострадавших доставили в больницу.

Всего за сутки в Тамбовской области зарегистрировали три аварии, в которых пострадали четыре человека.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса в Перми. В результате пострадали пассажир автобуса и пассажир легковушки.