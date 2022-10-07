Плавательный водоем «Лагуна» в Волгограде переделают на зиму в каток

В Волгограде на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) обустроят большой каток, который будет работать даже при плюсовой температуре. Об этом сообщает дирекция парка.

Площадь катка составит около 2 тыс. кв. м — это будет самая большая ледовая площадка в городе. Его организуют на территории детского плавательного водоема «Лагуна», открытого этим летом.

«В России это будет первый многофункциональный развлекательный объект (бассейн, каток, плавание на лодочках), доступный круглый год», — рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», уникальность катка также в том, что он сможет работать независимо от погодных условий, в том числе при плюсовой температуре. Специальное холодильное оборудование позволит льду держаться, даже если столбик термометра поднимется до +10 градусов.

Работы по организации катка уже стартовали. Сейчас специалисты монтируют инженерные сети для заморозки льда. На объекте задействовано два десятка человек.