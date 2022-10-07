Нобелевскую премию мира присудили «Мемориалу», Центру гражданских свобод и Беляцкому

Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали российская правозащитная организация «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом), украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод» и председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

«Присуждая Нобелевскую премию мира за 2022 год Алесю Беляцкому, «Мемориалу» и Центру гражданских свобод, Норвежский нобелевский комитет хочет отметить трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине», — сообщили 7 октбяря в Норвежском нобелевском комитете.

В апреле международное общество «Мемориал» и одноименный правозащитный центр ликвидировали по решению суда после заявления от прокуратуры. Ведомство выявило в деятельности центра оправдание террористических и экстремистских организаций.

Среди «доноров» украинского Центра гражданских свобод на его сайте указаны Госдеп США, фонды «Открытое общество» американского трейдера Джорджа Сороса (включены в перечень организаций, чья деятельность нежелательна в РФ) и американский Национальный фонд демократии (NED, также включен в перечень организаций, чья деятельность нежелательна в РФ).

Беляцкий, как и несколько сотрудников центра «Весна», находится под стражей. Против незарегистрированной в Белоруссии организации заведено уголовное дело по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В сентябре президент РФ Владимир Путин отметил, что Нобелевскую премию мира дают зачастую исключительно под воздействием текущей политической конъюнктуры. По его словам, один из примеров тому — награждение экс-президента США Барака Обамы в 2009 году.