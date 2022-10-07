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Губернатор сообщил о падении беспилотника на аэродроме в Калужской области

Губернатор Шапша заявил, что при взрыве дрона на аэродроме Шайковка никто не пострадал
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Фото: Global Look Press/Argumenty i Fakty/Dmitry Grigoriev
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На военном аэродроме «Шайковка» в Калужской области произошел взрыв из-за упавшего беспилотника. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

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«На военном аэродроме «Шайковка» произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал. Инфраструктура аэродрома не получила повреждений, угрозы его работе также нет.На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что в трех районах Крыма сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утром 22 сентября в социальных сетях появилась информация о том, что обломки одного сбитого БПЛА рухнули в Джанкое, второй сдетонировал в поле в Нижнегорском районе.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся.

Киев начал атаковать объекты в Крыму и на других приграничных территориях на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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