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Почти 100% планового объема грузов перевезли по территории Якутии

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В Якутии отгружено 98% планового объема товаров, доставляемых в республику. Адресатам завезено 94,5% грузов. Навигация по рекам Алдан, Колыма, Лена и Анабар продолжается. Работают Колымская судоходная компания и Ленское объединенное речное пароходство. На завершающем этапе — арктическая навигация.

По словам первого вице-премьера правительства республики Дмитрия Садовникова, плановый объем грузов в этом году на 100 тыс. т больше, чем в прошлом. В правительстве надеются, что все грузы будут вовремя завезены, а навигация в Якутии будет завершена в установленные сроки, пишет ИА YakutiaMedia.

На особом контроле находится перевозка угля по реке Алдан, необходимого предприятиям ЖКХ республики. В этом году навигационный план составляет порядка 1 млн 264 тыс. т грузов. С начала навигации было отгружено 1 млн 237 тыс. т грузов.

Приемку топлива в навигацию этого года завершила нижнеколымская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт». Часть нефтепродуктов доставили по реке Лене на танкерах «Ленанефть», а часть танкеры получили на баровом участке Колымы с морских судов. В работе в рамках северного завоза на Колыме принимали участие также танкеры «Яна» и «Тикси».

ИА SakhaNews пишет, что нефтебаза успешно справилась с приемом и отпуском топлива в соседние районы. В ближайшее время инфраструктуру начнут готовить к отгрузке нефтепродуктов потребителям. Речь в основном идет о добывающих предприятиях Билибинского района Чукотского автономного округа.

6 сентября сообщалось об успешном начале отопительного сезона в 20 районах Якутии. Всего подготовлено почти 1,1 тыс. котельных, а также свыше 4,8 тыс. км теплосетей.

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