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Военный эксперт оценил значение взятия Зайцево

Военный эксперт Шурыгин рассказал, какое тактическое значение имеет взятие поселка Зайцево ВС РФ
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Военный эксперт Владислав Шурыгин в пятницу, 7 октября, рассказал «Известиям» о тактической важности взятия поселка Зайцево.

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Как отметил специалист, российской армией было взято уже 186 поселков, Зайцево — 187-й.

«Плюс из этого большой — всё-таки в ходе очень сложного этапа, когда мы ведем оборонительные сражения, мы еще умудряемся наступать и брать поселки. Поэтому стратегического значения у него глобального никакого нет, в тактическом плане — это локальный успех», — отметил Шурыгин.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил об освобождении Отрадовки, Веселой Долины и Зайцево на артемовском направлении.

15 сентября сообщалось об освобождении Майорска в ДНР благодаря союзным силам.

Днем ранее стало известно об освобождении Николаевки и Николаевки Второй недалеко от Артемовска (он же Бахмут). В Министерстве обороны России сказали, что контроль освобожденных поселков затруднит снабжение украинской группировки в Артемовске, они расположены на одной из дорог, которая ведет в город.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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