Больше 30 гаражных боксов сгорели в Мурманской области

В Мурманской области 31 гаражный бокс сгорел за сентябрь. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное управление по делам ГОЧС и пожарной безопасности.

Всего зафиксировано 14 случаев возгораний в гаражах, в результате которых уничтожен 31 бокс с различным имуществом, включая автомобили. Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать в гаражных зонах правила пожарной безопасности. В частности, не рекомендуется хранить больше 20 л бензина и 5 л масла. Кроме того, в гаражах должны иметься огнетушители.

Утром 6 октября пожарные предотвратили очередное происшествия. Из гаража в районе очистных сооружений на территории Ждановки в Заполярном шел дым. Прибывшие на место спасатели вскрыли гараж и обнаружили в металлической емкости неизвестное вещество, которое испускало дым. При этом очаг возгорания не обнаружен.