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В Белоруссии появятся автомобили JAC

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Фото: JAC
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Компания JAC Motors намерена официально представить в Белоруссии в октябре 2022 года четыре модели бренда. Об этом 6 октября написало издание «Китайские автомобили».

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По информации издания, на белорусский рынок первым выйдет лифтбек JAC J7. Над внешним видом машины поработала итальянская команда дизайнеров во главе с Даниэлем Гальоне. Он трудился над обликами Lancia, Alfa Romeo и Maserati.

Машина оснащена полуторалитровым турбомотором мощностью 136 л. с. Для белорусского рынка будут доступны две комплектации: Comfort и Luxury. Первая идет с механической коробкой, вторая — с вариатором.

Затем придет черед хорошо известного в России рамного пикапа JAC T6. Грузовик оснащается полным приводом, 6-ступенчатой механической коробкой и предлагает два двигателями на выбор. Оба — объемом два литра. Бензиновый выдает 177 л. с., а дизельный —136 л. с. Издание упомянуло, что преимущественно в эту страну планируется поставлять полноприводные дизельные версии машины.

Позднее JAC планирует привезти в Белоруссию кроссоверы JS4 и JS6. При этом о моделях S3 или S7, которые представлены на официальных сайтах JAC в России и Казахстане, ничего не говорится. В будущем не исключено появление в гамме электромобиля. Издание считает, что это будет электрический хэтчбек JAC iEVS7, который представлен на российском рынке.

Официальным дистрибьютором марки в Белоруссии стала компания ООО «Трансконсалт Сервис».

6 октября «Автостат» сообщил, что в сентябре 2022 года жители РФ приобрели 12 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов, что на 8% больше, чем за тот же месяц 2021 года. Свыше 90% всех купленных в сентябре текущего года новых китайских легковых машин пришлось на четыре бренда. Лидирует Chery с результатом 3850 единиц. На втором месте — Haval (3176 шт.), на третьем — Geely (2780 шт.). Отметку в тысячу проданных машин преодолел еще один китайский бренд Exeed, 1283 шт.

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