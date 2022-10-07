Жителей Карелии предупредили о сильном ветре

Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий выпустило управление МЧС в Карелии. В регионе ожидается усиление ветра.

Согласно прогнозам, неблагоприятные явления ожидаются в субботу, 8 октября, на территории 16 районов и двух городских округов, в том числе Петрозаводска. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Скорость юго-западного ветра будет достигать 15-17 м/с.

Жителям республики во время непогоды рекомендовано отказаться от использования личного автомобиля, а также контролировать нахождение детей на улице.

Ранее сообщалось, что жителей Омской области предупредили о резком похолодании. Стабильные минусовые температуры наступят к 20 октября.