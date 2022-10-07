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Эксперт объяснил текущий курс рубля к доллару

Эксперт Брагин: курс 60 рублей за доллар — следствие некоего консенсуса на рынке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс в 60 рублей за доллар — следствие некоего консенсуса на рынке, заявил «Известиям» 7 октября директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

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Он отметил, что на локальном валютном рынке ситуация зависит не только от цен на нефть и объемов экспортной выручки, но и от того, каким будет новое бюджетное правило.

«Пока можно только догадываться, как это будет работать и каким будет целевое значение рубля для правительства. Курс 60 рублей за доллар — это сейчас следствие некоего консенсуса на рынке, но отнюдь не будущий прогноз», — сказал эксперт.

По его словам, с учетом профицита торгового баланса курс рубля мог бы быть выше. Однако, возможно, в настоящее время работает какой-то скрытый механизм поддержки курса рубля, например, валютную выручку могут накапливать банки, считает Брагин.

Накануне аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова рассказала «Известиям», что за последнюю неделю рубль ослаб к доллару более чем на 10%.

В начале октября директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов привел прогноз, согласно которому курс рубля по отношению к доллару в этом месяце может находиться на уровне 60−70 рублей. Кроме того, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная рассказала, что причин для серьезного ослабления курса рубля к доллару и евро нет.

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