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В музеях Московского Кремля открылась выставка в честь юбилей Чичерина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В музеях Московского Кремля в пятницу, 7 октября, открылась выставка «К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия» в честь 150-летия со дня рождения первого дипломата СССР Георгия Чичерина. Об этом сообщается на официальном сайте музеев.

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«Музеи Московского Кремля впервые покажут публике принадлежавшие Г. В. Чичерину комплекты военной формы образца 1922–1924 годов: две гимнастерки, брюки-галифе и шинель с так называемыми разговорами (нашивками-застежками на груди). <…> Еще одним непременным атрибутом, без которого современники вряд ли могли представить себе наркома, был его портфель для документов», — говорится в описании.

Экспозицию можно посетить до 8 января 2023 года в выставочном зале Патриаршего дворца Московского Кремля.

Кроме того, 14 октября в рамках выставки состоится лекция «Нарком Чичерин и рождение советской дипломатии», в которую будут включены истории о судьбе дипломата и внешней политике Советского союза.

Также 26 октября пройдет занятие «Школа дипломатии: искусство переговоров».

27 сентября в Оружейной палате музеев Московского Кремля открылась выставка «Преподобный Сергий Радонежский». Она будет работать до 11 января.

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