В музеях Московского Кремля открылась выставка в честь юбилей Чичерина

В музеях Московского Кремля в пятницу, 7 октября, открылась выставка «К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия» в честь 150-летия со дня рождения первого дипломата СССР Георгия Чичерина. Об этом сообщается на официальном сайте музеев.

«Музеи Московского Кремля впервые покажут публике принадлежавшие Г. В. Чичерину комплекты военной формы образца 1922–1924 годов: две гимнастерки, брюки-галифе и шинель с так называемыми разговорами (нашивками-застежками на груди). <…> Еще одним непременным атрибутом, без которого современники вряд ли могли представить себе наркома, был его портфель для документов», — говорится в описании.

Экспозицию можно посетить до 8 января 2023 года в выставочном зале Патриаршего дворца Московского Кремля.

Кроме того, 14 октября в рамках выставки состоится лекция «Нарком Чичерин и рождение советской дипломатии», в которую будут включены истории о судьбе дипломата и внешней политике Советского союза.

Также 26 октября пройдет занятие «Школа дипломатии: искусство переговоров».

27 сентября в Оружейной палате музеев Московского Кремля открылась выставка «Преподобный Сергий Радонежский». Она будет работать до 11 января.