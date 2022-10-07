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Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о расстреле ВСУ 16 жителей на севере региона

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Украинские военные расстреляли 16 человек в селе Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил в пятницу, 7 октября.

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«В Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили [ВСУ], у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Стремоусов подчеркнул, что жертвами украинских солдат стали первые попавшихся люди. Также он отметил, что сейчас о погибших нет информации, сообщает телеканал «360».

По его словам замглавы администрации, село Великая Александровка находится в буферной зоне спецоперации России на Украины, и недавно было занято ВСУ, передает RT.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает телеканал «Звезда». В результате обстрела ракеты попали в гражданский автобус. В результате обстрела пять человек погибли, еще пятеро пострадали. Раненые находятся в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь, власти Херсонской области назвали ракетный удар по автобусу в Дарьевке терактом.

«Известия» опубликовали первые кадры с места обстрела. На них видно, что гражданский автобус превратился в груду металла. Также сильные повреждения получила фура, находившаяся рядом с автобусом.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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