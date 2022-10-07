Универсальную спортплощадку с памп-треком построят в Благовещенске

В микрорайоне Благовещенска завершается строительство универсальной спортивной площадки. Территорию оснастят памп-треком, зонами для игр в футбол, баскетбол и волейбол.

Площадку оборудуют на пересечении Игнатьевского шоссе с улицей Дьяченко. Под нее уже забетонировано основание. На следующей неделе должны уложить резиновую крошку и установить необходимые элементы: ворота, сетку и корзины. Всего будет около 20 опор освещения, закладные под них сейчас монтируются. Площадка займет 600 кв. м, пишет Амурская служба новостей.

Благоустройство территории завершается. Ранее здесь установили памп-трек, проложили пешеходные дорожки.

Накануне на стройплощадке побывал мэр города Олег Имамеев. По его словам, которые приводит ИА PriamurMedia, к нему часто обращаются жители микрорайона, где строят площадку, с просьбой добавить общественных пространств. Таким образом, новая общественная территория будет очень востребована и станет еще одной точкой притяжения жителей, заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в Амурской области к 1 сентября 2023 года планируют установить две «умные» спортивные площадки. Одна из площадок появится в Благовещенске, вторая – в Шимановске. Оборудование для первой должно поступить до конца ноября, для второй – во второй половине декабря.