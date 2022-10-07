Первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году

Американская компания Apple до осени 2025 года не будет отказываться от использования Lightning в iPhone и других устройствах. Об этом сообщило издание The Verge.

К такому выводу журналисты издания пришли по итогам изучения текста постановления парламента ЕС. Согласно документу, производители электроники должны использовать USB-C в качестве единого стандарта разъемов для зарядных устройств. Указанное требование вступит в силу лишь в 2025 году.

До этой поры производители электроники могут готовиться к переходу.

В этой связи, как предполагают в The Verge, Apple не откажется от Lightning в iPhone 15 в 2023 году и даже в iPhone 16 в 2024 году, поскольку он, вероятно, поступит в продажу до 2025 года.

Кроме того, как полагают в издании, производители и устройства, выпущенные до вступления в силу решения парламента ЕС, не будут подвергаться каким-либо санкциям и ограничениям.

По словам специалистов, более ранний отказ от Lightning не является для Apple технически сложным решением. Между тем с экономической точки зрения это является неудобным шагом, потому что Lightning позволяет Apple жестко контролировать рынок аксессуаров для iPhone и других своих гаджетов, отмечает «Газета.Ru».

Отмечается, что цель Евросоюза экологически обоснована. Это сокращение количества электронных отходов, пишет НСН.

Как сообщает телеканал «360», Apple — единственный крупный производитель техники, который еще не перешел на USB-C. С 2012 года все смартфоны и планшеты этой фирмы оснащены разъемом Lightning.

В конце сентября агентство Bloomberg сообщило, что Apple отказалась от планов увеличить производство iPhone 14 из-за низкого спроса.

По информации Bloomberg, на китайском рынке спрос на iPhone 14 оказался на 11% ниже, чем на iPhone 13. На мировом рынке падение спроса прогнозируется на уровне 6,5%. При этом отмечается, что более дорогие модели iPhone 14 Pro раскупаются лучше.