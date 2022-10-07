Власти Республики Алтай подтвердили отсутствие мобилизованных в регионе

Данные о том, что в Республике Алтай на сегодняшний день в рамках частичной мобилизации не мобилизован ни один человек, являются правдивыми. Об этом 7 октября заявил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

«Информация соответствует действительности. В целом информация о квоте для региона — закрытая», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев сообщил, что реализация указа о частичной мобилизации обсуждалась на встрече с военным комиссаром региона Олегом Денисенко. По словам политика, военкоматы проводят работу по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Он подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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