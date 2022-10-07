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Изменения в ПДД – 2022: дорожные знаки, парковка, электросамокаты

Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов и гироскутеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Правительство РФ утвердило изменения в правила дорожного движения. Согласно поправкам, на российских дорогах появятся два новых знака. «Известия» объясняют, какие нововведения ждут автомобилистов.

Новые дорожные знаки 2022

Как уточнили в кабинете министров, один из новых дорожных знаков будет маркировать место зарядки для электромобилей, а второй предупреждать о запрете движения автобусов. Второй знак появился на основе практики ограничения движения автобусов в во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

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При этом ограничения не будут касаться автобусов в рамках системы городского общественного транспорта и школьных автобусов.

Изменение правил парковки 2022

Теперь у платной и бесплатной парковки появится цветовое разграничение. Так, платная парковка будет отмечена синими линиями, а бесплатная — белыми, как и было прежде.

Кроме того, различия появятся и на дорожных знаках, обозначающих парковку. На знаке платной парковки появится изображение монет, а на знаке парковки для инвалидов — изображение человека в коляске. Нововведения уже были опробованы в ходе эксперимента, проводившегося с 2017 года в нескольких крупных городах РФ.

Новые правила дорожного движения для электросамокатов

Теперь для самокатов, электроскейтбордов, гироскутеров сегвеев, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) устанавливается ограничение по скорости на уровне 25 км/ч.

Заезд на тротуар отныне возможен только при условии, что вес транспортного средства не превышает 35 кг, при этом у пешеходов остается бесспорный приоритет.

Пересекая проезжую часть по пешеходной «зебре», водитель СИМ должен спешиться, а ехать по по правому краю дороги ему разрешается лишь на трассах с максимально разрешенной скоростью до 60 километров в час. При этом участнику дорожного движения должно быть не менее 14 лет. А его транспортное средство для передвижения по проезжей части необходимо оснастить фарами красного и белого цвета и надежной тормозной системой.

Надзорные и контролирующие органы РФ уже давно обеспокоены участившимися авариями с участием электросамокатов. Число таких ДТП за первое полугодие 2022 года выросло на 174% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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