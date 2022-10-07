С начала 2022 года в Рязанской области выявили 16 случаев бешенства. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на главное управление ветеринарии региона.

Карантин действует на трех территориях. Речь идет о двух участках в селе Паники, а также о селе Муравлянка в Сараевском районе.

Вакцинацию против бешенства прошли 846 собак, 851 кошка, а также 95 голов сельскохозяйственных животных и один тигр.

Весной 2022 года бешеная собака напала на шесть человек в селе Новочеремшанск в Ульяновской области. Отмечается, что собака содержалась без привязи и постоянно находилась на самовыгуле. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.