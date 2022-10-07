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В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину на артемовском направлении

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В Донецкой Народной Республике союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в Telegram-канале штаба теробороны ДНР.

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«Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — говорится в сообщении.

Также штаб теробороны сообщил, что в результате обстрела ВСУ оказалась ранена жительница Донецка, отмечает телеканал «360». Кроме того, в Ясиноватой пострадал мужчина. Атака украинских сил пришлась на Кутузовскую улицу.

Указанные населенные пункты расположены в 10 км от Артемовска, неподалеку от Зайцево, из которого украинские войска удалось выбить накануне, уточняет RT. Потери ВСУ там составили 120 человек убитыми и три БМП.

Ранее 7 октября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что самой сложной остается ситуация на краснолиманском направлении. Между тем, он также сообщил об улучшении обстановки на артемовском направлении и случаях отступления украинских военных, сообщает сайт aif.ru.

6 октября зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит освобождать территории, занятые украинскими неонацистами. Он выразил уверенность, что «все цели по защите наших граждан и территорий непременно будут выполнены», отмечает сайт kp.ru.

15 сентября сообщалось об освобождении Майорска в ДНР благодаря союзным силам.

Зв день до этого стало известно об освобождении Николаевки и Николаевки Второй недалеко от Артемовска (он же Бахмут). В Министерстве обороны России сказали, что контроль освобожденных поселков затруднит снабжение украинской группировки в Артемовске, они расположены на одной из дорог, которая ведет в город.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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