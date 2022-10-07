Два человека погибли в ДТП из-за кабана в Татарстане

Выбежавший на дорогу кабан спровоцировал ДТП с участием грузовика в Татарстане. Два человека получили смертельные травмы.

Авария произошла вечером 6 октября на территории Чистопольского района. По данным ГИБДД, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на кабана. После этого иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик MAN. Об этом сообщает InKazan.ru.

Два пассажира Kia получили смертельные травмы. Водитель госпитализирован.

Прокуратура проводит проверку по факту аварии.

Утром 6 октября в Люблинском районе Омской области легковой автомобиль Datsun выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. После этого в легковушку врезался автомобиль «Волга». Водитель и три пассажира иномарки погибли.