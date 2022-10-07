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Россиянам рассказали о рекордном росте числа финансовых пирамид

Эксперт Сафиулин: в России по итогам года может быть зафиксирован рекордный рост числа финансовых пирамид
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России по итогам года может быть зафиксирован рекордный рост числа финансовых пирамид, мошенники стали наиболее активными именно в последние недели. Об этом управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рассказал в пятницу, 7 октября.

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Специалист отметил, что по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), за последний месяц 82% россиян столкнулись с мошенниками.

«Это просто ошеломительная цифра. У нас идет явный тренд на повышение количества мошенников вокруг нас. Мы, как фонд, фиксируем, что в этом году будет 200% роста пирамид и, конечно, начнется пирамидопад», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам экономиста, всплеск мошенничества всегда случается именно в кризисные времена.

«Это связано с нерациональным поведением людей. Люди принимают неправильные решения, делают это по разным причинам: некоторые обеспокоены сложившейся ситуацией, некоторые чувствуют безысходность и [не знают], как сохранить деньги», — объяснил он, добавив, что во время кризисов критическое мышление отключается и люди принимают неправильные решения.

Сафиулин отметил, что в этом году в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который ведет Центробанк, может быть внесено наибольшее число таких организаций.

«Мы считаем, что будет около двух тысяч пирамид за 2022 год. Это рекорд, такого не было никогда. Мошенники у нас ударники, они работают в три смены. Понятно, пока население неадекватно реагирует на изменение обстановки, они свою криминальную маржу собирают», — заключил он.

Накануне директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал, что ЦБ за девять месяцев 2022 года обнаружил около полутора тысяч компаний с признаками финансовых пирамид, сообщается на сайте aif.ru.

В России начался бум финансовых пирамид. 527 компаний, имеющих признаки пирамид, регулятор выявил лишь в третьем квартале. За первые полгода их было 954, пишет «Ридус».

Ранее, 20 сентября, в Генпрокуратуре сообщили «Известиям», что органы прокуратуры за первое полугодие 2022 года вернули обманутым вкладчикам финансовых пирамид только в четырех регионах России почти 100 млн рублей.

Речь идет прежде всего о нелегальных микрофинансовых организациях Чувашии, Архангельской, Кировской и Ярославской областей, сообщили в Генпрокуратуре. Фирмы не выполнили обязательства о возврате сумм паевых взносов, в итоге люди остались без вложенных денег и без процентов. По подобным делам прокуроры направили в суд иски в интересах граждан на 99,2 млн рублей.

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