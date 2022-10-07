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Пресс-секретарь главы Республики Алтай подтвердил отсутствие мобилизованных в регионе

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Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов в пятницу, 7 октября, подтвердил отсутствие мобилизованных в регионе.

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«Информация соответствует действительности. В целом, информация о квоте для региона — закрытая», — приводит его слова «РИА Новости».

Также пресс-секретарь уточнил, что о наличии претензий к работе военкоматов в регионе ему неизвестно.

Ранее в этот день сенатор от региона Владимир Полетаев сообщил, что на встрече с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко обсуждалась реализация указа о частичной мобилизации.

«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что во всех муниципальных образованиях работают «горячие линии», специалисты подробно отвечают на возникшие вопросы.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. По словам российского лидера, мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Все мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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