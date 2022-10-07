В Орске инкассатор получил ранение после совершенного нападения

Работник инкассаторской службы получил огнестрельное ранение при вооруженном нападении в Орске. В распоряжении «Известий» 7 октября появилась запись с камер наблюдения, которые зафиксировали побег преступников с сумкой с деньгами.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, по факту преступления возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (08:00 мск).

«На участке местности по улице Станиславского в городе Орске группа лиц, предположительно трое мужчин, напала на инкассаторов, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей», — рассказали журналистам в ведомстве.

Нападавшие похитили денежные средства и скрылись с места преступления.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что четыре человека пострадали в результате нападения на инкассатора близ отделения Postbank в берлинском районе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. Преступник выстрелил в инкассатора, а затем вместе с сообщниками скрылся с деньгами на черной Audi. На осуществление своего замысла злоумышленникам потребовалось всего около пяти минут.

6 июля 2021 года сообщалось, что в Москве шестеро грабителей совершили нападение на перевозчиков денег. Их добычей стала сумка с наличными. Нападение было совершено на Ленинском проспекте. В автомобиле находились два человека, которые перевозили 32 млн рублей, все эти деньги достались грабителям.