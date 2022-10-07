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8 октября в «Этномире» пройдет церемония закладки камня в музейный комплекс «Дом семьи Гумилевых»

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Фото: ЭТНОМИР
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8 октября на территории Культурно-образовательного центра и парка-музея «Этномир» состоится торжественная церемония закладки камня в музейный комплекс «Дом семьи Гумилевых». Событие приурочено к 110-летию со дня рождения великого ученого и писателя Льва Николаевича Гумилева.

По окончанию реализации комплекс должен повторить архитектуру Музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых», расположенного в городе Бежецк, Тверской области. Здание планируется возвести в непосредственной близости к памятнику великому ученому и писателю, установленному на территории парка-музея «Этномир» в 2012 году. Объекты составят единый ансамбль, посетители которого смогут ближе познакомиться с творческим наследием Льва Николаевича Гумилева и его родителей - великих поэтов Серебряного века Анны Андреевны Ахматовой и Николая Степановича Гумилева.

Инициаторами проекта выступают Международный Фонд «Диалог культур — Единый мир» и Фонд развития малых исторических городов.

Руслан Байрамов, Президент фонда «Диалог культур – Единый мир»:

«Создание комплекса «Дом Гумилевых» является стратегически важным и нужным шагом. Когда проект будет реализован, каждый посетитель парка-музея «Этномир» сможет совершить путешествие во времени, проникнуться философией и творчеством по-настоящему великой семьи, чье наследие живет и будет жить в веках».

Реализация объекта запланирована на период до 2025 года. Среди экспонатов будут представлены произведения, личные вещи Льва Николаевича Гумилева, Анны Андреевны Ахматовой и Николая Степановича Гумилева, портреты и бюсты фамилии. Дополнят экспозицию предметы быта, отвечающие тематике исторического времени комплекса. Для посетителей парка-музея «Этномир» будут проводиться тематические экскурсии.

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