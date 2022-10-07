Туроператоры начали работу по возврату средств за путевки мобилизованным

Мобилизованным россиянам вернут стоимость купленных путевок как на туры внутри внутри страны, так и заграничные. Туроператоры уже начали принимать соответствующие заявки; компании, которые организуют путешествия, работают над тем, чтобы штрафы за вынужденный отказ от поездки были минимальными, передает телеканал «Известия». Также фирмы предлагают переоформить тур на другого человека.

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