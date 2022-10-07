Правительство РФ утвердило изменения в ПДД

Правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах, а также ввело два новых дорожных знака для электромобилей и автобусов. Об этом 7 октября сообщается на официальном сайте кабмина.

Как говорится в документе, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и моноколеса получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно будет только со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого СИМ, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

В документе отражено, что на электросамокатах любой массы будет разрешено ездить по правому краю дорог. Делать это смогут лица старше 14 лет там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.

Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должно иметь тормозную систему и фары белого и красного цветов.

Также введены два новых дорожных знака. Один из них касается обозначение места зарядки электромобилей, другой — запрета движения автобусов.

Появление второго дорожного знака связано с практикой ограничения движения автобусов в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов», — уточнили в ведомстве.

1 октября стало известно, что в России заработал сервис по предъявлению электронных водительских прав. Пользователи могут загрузить документ в приложение «Госуслуги Авто» и получить QR-код, который можно предъявить сотруднику ГИБДД. Проверить подлинность прав госавтоинспектор сможет при помощи специального планшета.