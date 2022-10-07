Готовность фасада здания ГДДЮТ в Нижнем Тагиле достигла 95%

В Нижнем Тагиле почти завершились фасадные работы на здании Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ). Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.

«Новый фасад с утеплителем готов на 95%. До капитального ремонта стены промерзали, сейчас ребятам будет комфортно в здании», — цитирует градоначальника ТагилСити.ру.

Как отмечает издание, фасадные работы ведутся в рамках масштабной реконструкции ГДДЮТ. Подрядчик заменил кровлю, обновил инженерные коммуникации. В скором времени начнется чистовая отделка. Полностью преобразился и зрительный зал дворца.

Открыть дворец и подготовить первый спектакль для детей планируется уже к Новому году.