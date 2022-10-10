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Врач-психотерапевт назвал способы избежать инфаркта 

Врач-психотерапевт Артем Толоконин: причиной инфаркта могут стать психоэмоциональные конфликты и вредные привычки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Согласно статистике, ежегодно по причине сердечно-сосудистых заболеваний умирает примерно 1 млн россиян. О причинах и мерах профилактики этих недугов «Известиям» 10 октября рассказал врач-психотерапевт и руководитель Института психосоматики Артем Толоконин.

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По словам специалиста, повлиять на развитие болезней сердца может психосоматика — внутренние нерешенные проблемы могут негативно сказаться на работе органа. Среди физиологических факторов специалист отметил курение и наследственную предрасположенность.

Он пояснил, что в классической медицине инфаркт миокарда представляет собой серьезное заболевание, при котором часть сердечной мышцы погибает, если в течение 15–20 минут происходит остановка кровотока к ней по крупной артерии сердца.

«Это случается чаще всего по причине закупорки (тромбоза) одной из артерий сердца, возникающей из-за разрыва атеросклеротической бляшки. Также в число факторов входят длительный спазм артерий, гипернагрузка на сердце, мощный стресс, артериальная гипертензия (гипертония) и курение», — рассказал Толоконин.

Таким образом, причинами инфаркта могут быть внутренние психоэмоциональные конфликты, вредные привычки, пережитые шоковые состояния и наследственная предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Каждый случай необходимо разбирать индивидуально, чтобы назначить правильную реабилитационную терапию, подчеркнул врач.

«С точки зрения психологического здоровья важно вовремя разбираться со сложными эмоциями и чувствами, не закапывая их в себе, а выражая во внешний мир. В противном случае непрожитый стресс даст знать о себе в виде расстройства здоровья в момент, когда человек вновь испытает мощное переживание. То есть одна ситуация станет триггером для другой, прошлой, возвращая тем самым человека к нерешенной проблеме», — объяснил психотерапевт.

Для укрепления физического здоровья и снижения рисков недугов сердца эксперт рекомендует вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных пристрастий в виде курения и злоупотребления алкоголем, а также следить за уровнем своего артериального давления и сахара в крови, регулярно посещая терапевта и проходя обследования.

Кроме того, важно соблюдать правила здорового питания: уменьшить в рационе количество жирной и сладкой пищи, употреблять больше овощей и фруктов, а также натуральные растительные масла и жирную морскую рыбу, насыщенные незаменимыми жирными кислотами омега-3 и омега-6. В то же время следует больше двигаться, избегая при этом тяжелой физической работы. Оптимальными видами активности будут йога, прогулки, плавание и закаливания, а снизить уровень стресса помогут медитации, резюмировал Толоконин.

5 октября врач-терапевт, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева рассказала, что длительный сильный стресс является пусковым механизмом 80% всех заболеваний, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и других. Как подчеркнула специалист, чрезмерный и длительный стресс может быть смертельно опасен, став причиной сердечно-сосудистых катастроф.

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