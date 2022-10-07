Женщина и два ребенка пострадали в ДТП в Саратовской области

Три человека получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Авария произошла на улице Энгельса в городе Маркс. Столкнулись автомобили Datsun, которым управлял 44-летний водитель, и «Лада-211440» под управлением 28-летнего мужчины.

В салоне отечественной легковушки находились три пассажира. 20-летняя женщина, трехлетний мальчик и годовалая девочка госпитализированы.

6 октября в Алтайском крае 17-летний подросток управлял мотоциклом, у которого отказали тормоза. Транспортное средство наехало на камень и опрокинулось. Погиб девятилетний ребенок, который находился в пассажирской люльке.